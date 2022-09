Senado RS: Segurança pública é a principal bandeira da Comandante Nádia

publicidade

Segurança pública e empreendedorismo são as principais bandeiras da candidata ao Senado pelo PP, Comandante Nádia. Para a vereadora de Porto Alegre, ambas as pautas estão entrelaçadas e, se eleita, terão uma atenção especial. "Não acredito em segurança, não acredito em diminuição da criminalidade se não tivermos o trabalho para as pessoas", afirmou Nádia, em entrevista.

Nádia também têm como pauta a revisão do Código Penal. Segundo ela, a Constituição como está atualmente "beneficia do criminoso" e o seu é objetivo propor medidas que façam com que os presos, além de terem de cumprir a pena na sua integralidade, também o possam fazer trabalhando. A candidata apresentará na próxima quinta-feira um 'plano de mandato'. O documento deve contar com os seus compromissos da candidata para diversas áreas, como segurança e educação.

A candidata também elencou outros pontos os quais pretende se debruçar: como a revisão de leis que tratam do posse e porte de armas e "colocar cada poder no seu lugar novamente". A referência diz respeito a possíveis excessos cometidos pelo Poder Judiciário que, segundo ela, estão usurpando das suas funções.

Em função dos seus mais de 20 anos atuando na Brigada Militar, a vereadora acredita que tem "legitimidade" para ocupar uma vaga no Senado, uma vez que o serviço prestado na BM fez com que ela conhecesse bem "todas as regiões do RS" e as suas carências, característica que Nádia considera crucial em um senador. A candidata é uma forte defensora da categoria da qual fez parte.

Comandante Nádia foi a quarta candidata a participar da série de entrevistas, no Esfera Pública, da Rádio Guaíba, com os postulantes ao Senado. As sabatinas são conduzidas pela colunista do Correio do Povo, Taline Oppitz.