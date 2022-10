Temer cumprimenta Lula pela vitória e pede "pacificação do país"

publicidade

O ex-presidente Michel Temer (MDB) cumprimentou, nesta segunda-feira (31), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na mensagem, Temer destaca a lisura no processo eleitoral e pede união dos brasileiros para pacificar o país.

"As eleições se processaram democraticamente. Agora é hora de paz, equilíbrio e sensatez", destacou o político. Ele mencionou o discurso feito por Lula após a confirmação do resultado, concordando com a fala.

"O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a quem cumprimento pela vitória eleitoral, fez ontem no seu discurso pregação pela unidade e pacificação do país, o que tenho sustentado ao longo do tempo em obediência à Constituição Federal", disse Temer.

Durante o segundo turno, Temer manteve a neutralidade em relação a apoiar algum dos candidatos, depois de voltar atrás em declarar alinhamento a Jair Bolsonaro (PL). A corrida eleitoral também foi marcada por troca de farpas entre Lula e Temer.

Em debate realizado na última sexta-feira (28), o petista chamou o ex-presidente de golpista. Temer rebateu e afirmou que Lula foi "deselegante". "Lula deverá perder preciosos votos daqueles que constataram a sua deselegância e inoportunidade política", disse.

O emedebista era vice-presidente da República quando Dilma Rousseff (PT) sofreu impeachment, em agosto de 2016. Com isso, ele assumiu o Executivo.

Lula foi eleito em segundo turno para o Palácio do Planalto neste domingo (30). O resultado foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por volta de 19h50. O petista derrotou o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).

Lula vai ocupar a Presidência da República pela terceira vez na história. Ele já teve dois mandatos como presidente do Brasil, entre 2003 e 2010. O vice-presidente será Geraldo Alckmin (PSB).