TSE nega pedido para tirar página "Lula Flix" do ar

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou o pedido da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para retirar o site Lula Flix do ar. A página reúne publicações negativas sobre o petista, que disputa o segundo turno das eleições contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão, do dia 8 de outubro, é da ministra Maria Cláudia Bucchianeri.

Na decisão, a ministra avaliou que os conteúdos apresentados pela campanha de Lula não podem ser considerados ilegais. "Mostra-se inviável a pretensão cautelar de suspensão de todo um site, com base na impugnação, por amostragem, apenas de alguns dos conteúdos ali postados. Vícios de conteúdo, se e quando existentes, devem ser impugnados um a um, objetiva e concretamente, de sorte a autorizar a intervenção necessariamente pontual e cirúrgica desta Casa", escreveu a ministra.

