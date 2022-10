Wilson Lima vence Eduardo Braga no 2° turno e é reeleito governador do Amazonas

publicidade

Wilson Lima (União Brasil) venceu Eduardo Braga (MDB) na noite deste domingo e foi reeleito governador do Amazonas. A decisão aconteceu em segundo turno, com 90,69% das urnas apuradas, de acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), às 18h52 (de Brasília).

Lima teve 57% dos votos válidos, contra 43% do adversário. Além dos dois candidatos, também participaram do pleito no primeiro turno: Amazonino Mendes, (Cidadania), Carol Braz (PDT), Dr. Israel Tuyuka (PSOL), Henrique Oliveira (Podemos), Nair Blair (Agir) e Ricardo Nicolau (Solidariedade).

Chefe do Executivo por mais um mandato, Lima, de 46 anos, é natural de Santarém (PA) e jornalista de formação. Ganhou notoriedade ao apresentar um programa de TV na região Norte. Em 2018, foi eleito pelo PSC, mas, recentemente, trocou de partido e foi parar no União Brasil. Em setembro do ano passado, Lima virou réu no STJ (Superior Tribunal de Justiça) por supostos crimes praticados no enfrentamento da pandemia de Covid-19 no estado.

