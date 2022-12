Indígenas fazem manifestação na área de segurança externa do STF

publicidade

Um grupo de indígenas fez um protesto na área de segurança externa ao Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde deste domingo. Os manifestantes invadiram o lugar e estariam pedindo a libertação do cacique José Acácio Serere Xavante, que integrava o acampamento feito por pessoas insatisfeitas com o resultado das eleições de outubro.

Os militares da Polícia Militar do DF ficaram um do lado do outro, fazendo uma barreira, na porta do Supremo, para garantir a segurança. De acordo com a polícia, a manifestação segue pacífica.

Cacique Serere foi preso suspeito de fazer manifestações antidemocráticas em várias Brasília. Ele também teria feito várias ameaças ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pedido que pessoas armadas impedissem a posse de Lula.

O nome do indígena esteve envolvido nas manifestações violentas registradas em 12 de dezembro, em Brasília, que deixaram rastros de vandalismo em alguns pontos da capital. Os atos aconteceram em protesto à prisão de Serere. Eles tentaram invadir a sede da Polícia Federal, incendiaram ao menos sete veículos e deixaram quatro ônibus queimados. Os manifestantes pediam a libertação do suposto cacique.

Veja Também