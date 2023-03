Nunes Marques manda Lira prestar informações sobre alteração do rito de medidas provisórias

publicidade

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, mandou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), prestar informações sobre as mudanças no rito de trâmite de medidas provisórias no Congresso Nacional.

O ministro analisou um pedido apresentado pelo senador Alessandro Vieira (PSDB). Desde 2020, em ocasião da pandemia da Covid-19, as medidas começaram a ser analisadas pela Câmara e depois encaminhadas ao Senado. Anteriormente, uma comissão mista com senadores e deputados era a etapa inicial para analisar as medidas provisórias.

"Reputo indispensável a prévia colheita de esclarecimentos para o adequado e seguro enfrentamento do direito líquido e certo invocado", disse o ministro Nunes Marques em trecho da decisão.

No pedido, Vieira acusa Lira de inércia por interesse político, uma vez que está evitando o retorno da tramitação das propostas no formato já previsto pelas regras internas do Legislativo.

“A razão da inércia, do ponto de vista político, é evidente. A retomada do regime constitucional de tramitação acaba por subtrair poderes extraordinariamente atribuídos ao presidente da Câmara, em especial com relação à definição de relatorias diretamente no Plenário, prerrogativa essa que surgiu, também excepcionalmente, durante o período da pandemia”, disse o senador na ação.

As Medidas Provisórias são normas com força de lei editadas pelo Presidente da República em situações de relevância e urgência. Apesar de produzir efeitos jurídicos imediatos, a medida precisa da posterior apreciação pelas Casas do Congresso Nacional (Câmara e Senado) para se converter definitivamente em lei.

Veja Também