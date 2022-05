Nunes Marques suspende julgamento sobre eleição em AL

publicidade

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), apresentou um pedido de vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo, e suspendeu o julgamento sobre eleições diretas para o governo de Alagoas. O Supremo avalia a reabertura do prazo de inscrição para ocupar os cargos de governador e vice-governador, com o registro de chapas únicas.

O tema foi levado ao plenário virtual a pedido do relator, ministro Gilmar Mendes. O PSB ingressou com uma ação para questionar a eleição para ocupar o cargo deixado pelo ex-governador Renan Filho (MDB-AL).

A eleição deveria ter ocorrido na Assembleia Legislativa do estado em 2 de maio, após autorização do Tribunal de Justiça de Alagoas. No entanto, por meio de liminar, ou seja, decisão provisória, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, suspendeu o pleito.

A situação de impasse político no estado começou quando o ex-governador Renan Filho deixou o cargo para concorrer ao Senado Federal nas eleições de outubro.

Já o cargo de vice-governador estava vago desde 2020, depois que Luciano Barbosa (MDB) decidiu disputar as eleições municipais daquele ano e o próximo na linha sucessória, o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Victor (MDB), não quis assumir o mandato, pois também será candidato à reeleição como deputado estadual em outubro.

