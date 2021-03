Afubra define início do pagamento do auxílio por danos com granizo

publicidade

A Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) inicia no dia 23 de fevereiro o pagamento do auxílio às lavouras de tabaco, safra 2020/2021, atingidas pelo granizo. O tesoureiro da entidade, Marcílio Laurindo Drescher, informou que a primeira liberação dos valores do Sistema Mutualista contempla os associados que liquidaram suas ordens de pagamento (OP) até o dia 9 de fevereiro. O montante da primeira parcela é de R$ 42,5 milhões, ou seja, mais de 40% do valor estimado de pagamento até o momento.

Drescher ressalta que, passada a data da primeira liberação, os demais pagamentos passam a ser semanais. O encerramento acontece quando o processo atinge todos os fumicultores com direito ao benefício. “O dinheiro é repassado de forma integral e obedece rigorosamente a forma optada pelo produtor no momento da inscrição da lavoura”, diz.

Até o momento, a Afubra já contabiliza R$ 115.922.051,00 em auxílios a pagar aos associados. “Esse valor é referente apenas aos auxílios para as lavouras atingidas pelo granizo, pois os valores referentes à queima de estufas e auxílio funeral sempre são quitados na sequência à solicitação, no caso do auxílio funeral, e da avaliação, no caso da queima da estufa”, explica o tesoureiro.

Drescher ainda destaca que a safra passada encerrou com R$ 80.779.213,19, no total de auxílio pago por incidência de granizo em lavouras de tabaco. “Por isso, a Afubra mantém o fundo de reserva. Para que possamos garantir que todos os associados recebam seus benefícios.”

No último fechamento de dados, ocorrido no dia 6 de fevereiro, o Departamento de Mutualidade da Afubra contabilizou 23.740 lavouras atingidas por granizo, desde o início da atual safra de tabaco. No ciclo anterior, no mesmo período, foram 20.197 atingidos. Os números da safra 2020/2021 ainda não são definitivos, pois há regiões produtoras que não concluíram a colheita. “Ainda temos tabaco para ser colhido em municípios da região Sul do Rio Grande do Sul e no norte catarinense. E o clima nos últimos dias tem sido rigoroso com a precipitação de granizo, pois, somente esta semana, tivemos mais de 500 lavouras atingidas”, ressalta Drescher.