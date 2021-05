Agropecuária reduziu vagas em março

publicidade

O saldo de admissões e demissões do agronegócio do Rio Grande do Sul em março foi negativo. No mês passado, o setor contratou 3.865 trabalhadores e dispensou 5.353, o que gerou um decréscimo de 1.488 vagas no estoque de empregos.

Ao mesmo tempo, a análise, feita pela Assessoria Econômica do Sistema Farsul sobre dados do Caged, indica que os números são melhores do que os apontados no mesmo período do ano passado, quando o saldonegativo foi de 3.200 vagas.

A economista da Farsul, Danielle Guimarães, explica que o resultado negativo é sempre esperado para o terceiro mês do ano, época em que os postos de trabalho sofrem o impacto da sazonalidade e muitos trabalhadores têm seus contratos encerrados em razão do fim das colheitas.