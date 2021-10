Anúncio esperado para novembro

publicidade

O governo do Estado deve anunciar na segunda quinzena de novembro seu programa “Avançar” para o meio rural. A informação foi divulgada por integrantes da Frente da Agropecuária Gaúcha da Assembleia Legislativa depois de um encontro com o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, ontem. A expectativa é que seja destinada verba orçamentária para ações de desenvolvimento rural. Segundo os deputados, Lemos afirmou que 80% das sugestões da Frente constam no programa que está sendo criado.

“Nossa intenção é garantir verba extra ao Orçamento do Estado para o desenvolvimento rural no Rio Grande do Sul, em especial para projetos e ações vinculadas ao Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper)”, disse o deputado estadual Elton Weber (PSB), presidente da Frente.