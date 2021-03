Associação Brasileira de Brangus lança circuito anual de palestras

publicidade

A Associação Brasileira de Brangus (ABB) lança o circuito anual de palestras “Falando em Brangus” nesta terça-feira (16), às 8h, em transmissão pelo You Tube (www.youtube.com/associacaobrasileiradebrangus/). O objetivo do ciclo de palestras on-line, que terá dez edições durante o ano, sempre na terceira terça-feira de cada mês, é promover a Brangus a partir de temas técnicos relevantes para o desenvolvimento da raça. O público poderá enviar suas dúvidas e interagir no chat com os palestrantes.