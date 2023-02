Azeite gaúcho ganha espaço no Cais Embarcadero

publicidade

A Estância das Oliveiras, de Viamão, inaugurou nesta terça-feira (7) uma loja de azeites e outros produtos derivados das olivas e oliveiras no Cais Embarcadero, em Porto Alegre. Além de cinco variedades de azeite da marca, a loja oferece cosméticos, galhos de oliveira para defumação, aromatizadores de ambientes e outros produtos. O local fica aberto de terça-feira a domingo (dias em que o Cais Embarcadero fica aberto), das 11h às 22h, inclusive em feriados. Ao lado da loja, a Estância plantou uma oliveira bicentenária.

“A gente percebeu que não bastava produzir azeites de qualidade, a gente tinha que trabalhar também uma questão da educação de consumo”, diz o sócio diretor da Estância das Oliveiras Rafael Goelzer. Por isso, um dos objetivos da nova loja é ensinar aos consumidores o que é um azeite de qualidade. “No Brasil a gente não tem essa cultura de educação de paladar para o consumo do azeite de oliva e a gente é acostumado com azeites de oliva que normalmente são de baixa qualidade”, explica. Assim, o local também oferece consultoria e capacitação aos consumidores. “Então a gente vai ter técnicos que vão estar passando informações relacionadas ao azeite. A pessoa não precisa comprar o meu azeite, ela tem que estar empoderada para escolher o melhor azeite no supermercado”, completa.

O processo de projetar e construir a loja demorou cerca de um ano, como relata Goelzer: “a gente queria uma obra totalmente sustentável, então trabalhamos a questão do reuso e materiais alternativos”. Além de ser construída de madeira reflorestada, a loja tem detalhes no forro e na grade lateral feitos de galhos da poda de verão das oliveiras. Além disso, as placas de ferro com o logotipo da Estância das Oliveiras foram feitas pelo artista plástico Tiago Tenius, filho de Carlos Tenius, criador do Monumento aos Açorianos, e são retalhos do mesmo ferro utilizado no monumento. “Então, tem muita história, muita cultura aqui”, comenta o sócio diretor.

O mais novo azeite oferecido pela Estância é o Kids, produto específico para crianças, com menos picância e amargor. “A gente fez um azeite com blend suave para inserir crianças pequenas no mundo da olivicultura”, explica Goelzer. A safra de 2022 da Estância das Oliveiras ganhou premiações mundiais em três concursos diferentes: o Campeonato Mundial de Nova York, o Evo Itália e o TerraOlivo, em Israel.

Aprendendo a apreciar

Após ir para uma festa de aniversário na Estância das Oliveiras, Ricardo D’Avila, industrial de Eldorado do Sul, conheceu o trabalho da olivicultura no local, além de aprender a degustar azeites, e decidiu vir até Porto Alegre para a inauguração da loja. “Eu posso dizer que realmente fiquei muito impactado pela qualidade dos produtos”, diz. Mas ele considera que, por ser um produto mais caro que os azeites comuns, mas ao mesmo tempo com qualidade maior, o azeite da Estância das Oliveiras tem menos viabilidade para ser consumido cotidianamente e pode ser aquele produto mais especial, a exemplo dos vinhos e cervejas mais refinados. “Tu pode também ter um azeite mais cotidiano, um azeite mais normal, mas por um azeite desta qualidade vale a pena pagar mais caro”, opina. Para ele, a diferença entre um azeite de boa e má qualidade é que o de boa qualidade não deixa nenhum sabor ruim no paladar após ser consumido.