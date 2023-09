Banrisul alcança R$ 1,264 bilhão em volume de negócios na Expointer e bate novo recorde

publicidade

Confirmando a expectativa de ampliar sua participação no agronegócio, o Banrisul alcançou um volume recorde de negócios na 46º Expointer, atingindo R$ 1,264 bilhão. Esse valor representa crescimento de 52% em relação ao registrado na feira do ano anterior. Do total, R$ 663 milhões foram destinados ao financiamento de máquinas e equipamentos, R$ 73 milhões para armazenagem e R$ 344 milhões para irrigação, correção de solo, sistemas de energias renováveis e desenvolvimento. Outras linhas somaram R$ 184 milhões.

Seguindo a tradição dos eventos anteriores, tratores, colheitadeiras, pulverizadores e semeadeiras foram os itens mais procurados na edição de 2023. As principais linhas de crédito foram Moderfrota Pronamp, Renovagro, Moderfrota, Proirriga, PCA e Pronaf Máquinas.

Para o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, “o resultado recorde desta edição foi alcançado graças à disponibilidade de recursos, aos esforços na melhoria do atendimento aos produtores e à modernização dos processos internos de contratação”. “Continuaremos aprimorando a atenção ao setor, com foco na relação pessoal com o cliente, característica que sempre foi o diferencial do Banrisul, presente e atuante em todos os municípios do Estado”, destaca o dirigente.

O resultado da 46ª Expointer vem ao encontro dos números anunciados para o Plano Safra Banrisul 2023/2024, lançado no mês de julho e considerado o maior da história da Instituição. A dotação no período para o crédito rural é de R$ 11 bilhões, representando aumento de 57% – ampliação de R$ 4 bilhões – em relação ao disponibilizado na safra anterior.

O Banrisul atuou, durante os nove dias da feira, em diversos pontos de atendimento, sendo o principal o Estande de Agronegócios instalado no Setor de Máquinas do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Equipes de gerentes, especialistas em agronegócios, atenderam aos produtores rurais oferecendo linhas de crédito e facilitando negócios, além de disponibilizarem atendimento pelo WhatsApp para informações, simulações e solicitações de financiamento.

Sustentabilidade

O Banrisul recebeu a certificação Selo Evento Neutro Azul em relação à sua participação na Expointer 2023, devido à compensação das emissões de carbono dos três espaços próprios da instituição na feira: a agência, o Estande de Agronegócios e a Casa Banrisul. Os gases de efeito estufa referentes à montagem, operação e desmontagem dos espaços são quantificados e uma ação de compensação ambiental é realizada na mesma proporção, com o apoio a projetos ambientais.

Para celebrar os 15 anos do Programa Sementes, o diretor Comercial do Banrisul, Fernando Postal, entregou sementes agroecológicas para um grupo de pequenos agricultores do município de Montenegro, em um evento simbólico realizado na Expointer. Desde o início do programa, já foram distribuídas cerca de 3,9 bilhões de sementes, visando incentivar o desenvolvimento rural sustentável e estimulando a produção de alimentos de base agroecológica e orgânica por meio da distribuição de sementes crioulas de diversas espécies.

Em um dos diversos debates da feira, o diretor de Crédito do Banrisul, Osvaldo Lobo Pires, discutiu a importância da tecnologia para a inclusão da sustentabilidade nos sistemas de produção, a exemplo da Operação 365, projeto apoiado pelo Banco que tem como propósito aumentar a capacidade produtiva das lavouras por meio de melhorias na qualidade do solo.

Veja Também