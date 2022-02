Camarão: pescadores abrem a safra anual

publicidade

A safra do camarão foi aberta oficialmente nesta terça-feira, em Rio Grande, e prossegue até 31 de maio. A expectativa dos pescadores que começaram a comercializar o crustáceo é que a safra seja boa, uma vez que a pouca chuva deste verão fez com que a Lagoa dos Patos ficasse com a água salgada. Isso facilitou a entrada das larvas do camarão. No primeiro dia da oferta em Rio Grande, o preço do quilo variou entre R$ 10, com casca, e R$ 35, descascado. O secretário municipal da pesca, Bercílio Silva, diz que 90% da safra é vendida para Santa Catarina e outros estados e defende um resgate da indústria pesqueira local.