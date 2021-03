Campo espera recursos para ampliação da conectividade

publicidade

A possibilidade de inclusão na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021 de recursos para a ampliação da conectividade no meio rural é comemorada por entidades ligadas à agropecuária no Rio Grande do Sul. Na semana passada, os ministros da Comunicação, Fábio Faria, e da Agricultura, Tereza Cristina, levaram ao relator do orçamento no Congresso, senador Márcio Bittar, o pedido de destinação de R$ 726 milhões do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) na LOA para instalação de 1,2 mil estações de rádio base no país. Isso seria suficiente para cobrir 275 mil quilômetros quadrados de área rural, levando sinal de telefonia móvel 4G a pelo menos mais 2,4 milhões de pessoas.

A promessa de que este projeto seria apresentado em 2021 foi feita em novembro do ano passado durante audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa gaúcha. “Ficamos satisfeitos que a iniciativa esteja andando e esperamos que se concretize até o final do ano, pois isso, embora não resolva tudo, vai ampliar a cobertura do meio rural no Brasil para cerca de 50% ou 60% da necessidade”, comenta o presidente da Comissão Mista de Defesa Permanente do Consumidor na Assembleia Legislativa, Elton Weber. O deputado lembra que, no Estado, pelo menos 500 mil pessoas no meio rural ainda não têm acesso à telefonia móvel e internet ou estão prejudicadas pela instabilidade do sinal.

O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag), Carlos Joel da Silva, acredita que a expansão da banda larga para o meio rural finalmente irá caminhar. De acordo com o dirigente, a pandemia ajudou a conscientizar o governo a agir em favor da melhoria do serviço, inexistente ou insuficiente em cerca de 80% das pequenas propriedades rurais gaúchas. “A internet não é um artigo de luxo, é primeira necessidade neste momento”, afirma Silva, lembrando que as informações só têm chegado às pessoas por meio virtual, inclusive no ensino regular.

O pedido dos ministérios da Comunicação e da Agricultura foi elaborado com base em estudo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), que mapeou lacunas de acesso à banda larga no meio rural. Outros benefícios ao consumidor do campo devem ser agregados com a realização do leilão para licitação da tecnologia 5G, previsto para os próximos meses. Entre as regras estabelecidas para o leilão está a obrigação de levar internet 4G ou superior às localidades com mais de 600 habitantes, contemplando agricultores e escolas.