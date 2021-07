Categoria quer criação do quadro de fiscal de nível médio

publicidade

O Sindicato dos Técnicos Agrícolas no Estado do Rio Grande do Sul (Sintargs) levou à Secretaria da Agricultura, nesta semana, as reivindicações que a categoria tem dentro das autarquias Emater, Irga, Ceasa e da própria pasta.

Uma das principais propostas é a criação do quadro de agente fiscal agropecuário estadual de nível médio técnico, que já tem projeto em tramitação. O documento destaca que tais profissionais já exercem atividades de fiscalização dentro das áreas de sanidade animal e vegetal e possuem competência legal e as atribuições fixadas nas leis que regulamentam as profissões já elencadas. Por isso, não oneraria o Estado com novas contratações. Entre outros pontos está o reajuste de valores de diárias.

*Sob supervisão de Elder Ogliari