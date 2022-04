China suspende compras de carnes de unidades de JBS, Marfrig e Naturafrig

publicidade

Desde o último sábado, duas unidades da Marfrig (Várzea Grande, no Mato Grosso, e Promissão, em São Paulo), uma da JBS (Barra do Garças, no Mato Grosso) e uma da Naturafrig (Pirapozinho, São Paulo) estão com suas exportações de carne bovina suspensas pela China. Comunicado mencionado pela Agência Reuteurs indica que a Administração Geral de Aduanas da China (GACC) identificou a presença de ácido nucleico do novo coronavírus nas embalagens externas de quatro lotes de produtos congelados destas empresas enviados para aquele país. A suspensão vale por uma semana.

A GACC havia suspendido as importações de outras duas unidades brasileiras de carne bovina e uma de aves, a partir de 8 de abril. Essa proibição envolveu indústrias de carne bovina da JBS em Goiás e da Marfrig no Mato Grosso, além da planta de frangos da Zanchettta, em São Paulo.