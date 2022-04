Colheita da soja avança no Rio Grande do Sul, mas no milho segue lenta

publicidade

A colheita da soja nas áreas produtoras do Rio Grande do Sul avançou para 55% da área plantada com a oleaginosa no Estado. Segundo o Informativo Conjuntural da Emater/RS-Ascar, na semana passada, 38% das lavouras haviam sido colhidas. Os técnicos da Emater destacam no boletim que a produtividade do grão reagiu positivamente, assim como a qualidade do produto colhido, com diminuição considerável de grãos verdes ou malformados. Apesar do bom resultado apresentado nesta semana, as perdas acumuladas ainda estão próximas de 55% da projeção inicial.

Já a colheita de milho passou de 80% para 82% da área total, apesar de as lavouras estarem em fase de maturação e o tempo ter permanecido seco. Isso ocorre porque o foco, no momento, é a soja, a qual apresenta risco elevado de prejuízo por debulha, chuvas excessivas ou granizo.