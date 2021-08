Conab projeta produção de 289,6 milhões de toneladas para safra 2021/2022

publicidade

O Brasil deve produzir na safra 2021/2022 um volume de 289,6 milhões de toneladas de grãos, 35,7 milhões de toneladas a mais do que o obtido na safra 2020/2021. A estimativa foi apresentada em encontro virtual promovido nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), com abertura da ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

O incremento na produção de grãos, segundo a Conab, deve ocorrer em razão dos preços remuneradores das commodities e pode levar soja e milho a produções recordes, de 141,3 milhões de toneladas e 115,9 milhões de toneladas, respectivamente. No caso do milho, há a perspectiva de que, depois de um ano de perdas por problemas climáticos, a cultura recupere 29% da produtividade.

Para o arroz, grão em que o Rio Grande do Sul é protagonista, a projeção é de que a produção aumente em torno de 0,4%, chegando a 11,8 milhões de toneladas. O superintendente regional da Conab, Carlos Bestetti, informa que o primeiro levantamento da safra 2021/2022 com dados do Estado será divulgado na segunda semana de outubro.

No dia 9 de setembro, a superintendência anuncia a consolidação da safra de verão 2020/2021 e atualiza a expectativa de produção da safra de inverno 2021.