Consulta para norma de queijos artesanais está no fim

A consulta pública que o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) abriu em 11 de dezembro para colher sugestões para as regras de fabricação de queijo artesanal chega ao final neste domingo, 24 de janeiro. A proposta de Instrução Normativa elaborada pela Secretaria de Defesa Agropecuária e Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação tem como objetivo determinar as boas práticas na preparação de queijos artesanais.

As sugestões devem ser encaminhadas pelo link https://sistemasweb.agricultura.gov.br/sisman/ com justificativa e fundamentação técnica.