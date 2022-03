Cresol participa da Expoagro Afubra, maior feira voltada à Agricultura Familiar no Brasil

publicidade

A Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) realizará, de 23 a 26 de março, a 20ª edição da Expoagro Afubra, considerada a maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar. O evento será realizado em Rincão del Rey, Rio Pardo (RS), e se caracteriza por ser a oportunidade não só para que os produtores tenham acesso as novidades de máquinas, equipamentos agrícolas e outras tecnologias para o campo, mas também possibilita a exposição, vendas de produtos da agricultura familiar e o acesso a linhas de crédito específicas.

Além de ser uma das patrocinadoras da Expoagro Afubra, a Cresol contará com um espaço de 117m², onde uma equipe de cerca de 30 profissionais estará disponível para atender os cooperados e visitantes.

“As feiras são importantes para a movimentação do agronegócio, mas no caso específico do púbico alvo da Expoagro, que são os produtores menores da agricultura familiar, é ainda mais necessário, especialmente depois de dois anos sem a realização do evento. Para a Cresol é mais uma oportunidade de reforçar o nosso compromisso junto à agricultura familiar, um setor que para nós é tão relevante”, declara o Presidente da Cresol, Cledir Magri.

Em sua última edição, em 2019, a Expoagro Afubra recebeu 112 mil visitantes e movimentou cerca de R$ 70,6 milhões em negócios. Uma das novidades para este ano será o Espaço de Inovação do Agro, onde o visitante conhecerá iniciativas relacionas à educação rural e programas direcionados aos jovens do campo, desenvolvendo dinâmicas de inovação e empreendedorismo.

Serviço

Expoagro Afubra 2022

Data: de 23 a 26 de março das 8h às 18h

Local: Parque de Exposições Expoagro Afubra

Endereço: BR 471 KM 161, Rincão del Rey, Rio Pardo (RS)

Entrada Gratuita

Sobre a Cresol

Com 26 anos de história, 693 mil cooperados e 690 agências de relacionamento em 17 estados, a Cresol é uma instituição financeira que está se consolidando entre as

principais cooperativas financeiras do País. Com foco no atendimento personalizado, a Cresol fornece soluções financeiras para pessoas físicas, empresas e empreendimentosrurais. Em 2021, a cooperativa encerrou o ano com R$ 16,8 bilhões em ativos e destacou sua solidez entre as instituições financeiras cooperativas.