Desafio da qualidade do solo é tema de live no dia 15

publicidade

O evento online “Os Desafios da Qualidade do Solo”, organizado pela Embrapa Solos, do Rio de Janeiro (RJ), pela Corteva Agriscience e pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, ocorre nesta quinta-feira, às 9h.

Para participar, não é preciso inscrição prévia; basta acessar o site do evento no horário da atividade.

O objetivo será debater a adoção de práticas de manejo, políticas públicas, novas tecnologias e a preservação do solo de forma sustentável.

As palestras são voltadas a pesquisadores, técnicos, produtores rurais e outros profissionais do setor.

*Sob supervisão de Elder Ogliari