Desafios pautam evento da Fiergs

publicidade

A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), por meio do Conselho da Agroindústria (Conagro), promove no dia 7 de dezembro o evento “Desafios e Oportunidades para a Agroindústria”, transmitido pelo canal do YouTube da Fiergs. O evento tem o objetivo de apresentar um raio-x do cenário da agroindústria mundial pós-pandemia e construir um panorama para os próximos anos. Um dos palestrantes será Francisco Turra, integrante do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).