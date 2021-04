Em live, Senar/RS esclarece dúvidas sobre o Livro Caixa Digital do Produtor Rural

publicidade

O Senar-RS exibe uma uma live em seu canal no YouTube para esclarecer dúvidas sobre o Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) às 9 horas de amanhã. Os convidados são os auditores fiscais da Receita Federal Claudio Morello e José Carlos Zimmermann. A mediação ficará a cargo do analista de arrecadação do Senar-RS, Fabio Ramon Baldessar. O evento é gratuito e aberto ao público. O preenchimento do LCDPR é obrigatório para todos os produtores rurais com movimentações anuais superiores a R$ 4,8 milhões.

*Sob supervisão de Elder Ogliari