Embrapa Pecuária Sul anuncia nova filosofia

Na semana em que comemora 46 anos, completados no último domingo, a Embrapa Pecuária Sul, de Bagé, apresentou uma nova filosofia de trabalho. O novo modelo, que irá nortear as pesquisas da instituição, privilegia a noção de alimentos saudáveis a partir de sistemas sustentáveis. Três temas principais foram elencados: clima, ambiente e bem-estar animal e saúde e nutrição humanas.



Historicamente, a atuação da empresa tem sido pautada em atender ao produtor rural e à cadeia produtiva. Além de levar informações para a sociedade, o novo posicionamento da Embrapa visa também estimular a adoção de práticas sustentáveis no campo, de modo a atender às demandas do consumidor do futuro. "Estamos olhando o lado do consumidor e, ao mesmo tempo, fazendo com que o ajuste na produção beneficie o produtor, que é quem faz o processo no campo", resume o chefe-geral da Embrapa Pecuária Sul, Fernando Cardoso.



Na questão do clima, a Embrapa trabalha no sentido de que sejam selecionados geneticamente animais mais eficientes, que produzam mais com menor emissão de gases. Também está em pauta a utilização de cultivares forrageiras que consigam fixar carbono e que estejam adaptadas ao sistema de produção da região Sul. Cardoso ressalta que até o manejo da altura do pasto pode influenciar na alimentação dos animais e na fixação de carbono no solo. "É todo um arranjo dos componentes que favorece a produção e também mitiga os efeitos no clima", observa.



No que se refere ao ambiente e bem-estar animal, o foco é aliar rentabilidade econômica com sustentabilidade. Quanto ao tema da saúde e nutrição humanas, a ideia é demonstrar que as carnes derivadas dos sistemas sustentáveis de produção apresentam características superiores de saudabilidade e maior potencial de agregação de valor. Segundo Cardoso, diversas pesquisas já em andamento estão adequadas ao novo posicionamento da Embrapa.