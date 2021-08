Evento atualiza exigências para uso de drones na agricultura

publicidade

O Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag) e o Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola (Ibravag) promovem nesta quinta-feira o evento “Drone: o novo aliado do agronegócio”, pela plataforma Zoom, a partir das 14h. Os principais temas serão a documentação necessária para a operação com drones, a regulamentação sobre o uso da ferramenta em lavouras e o esboço de um planejamento estratégico para o desenvolvimento desse segmento na agricultura brasileira.

De acordo com as entidades, o objetivo é orientar quem já atua ou está começando a operar com as chamadas aeronaves remotamente pilotadas (RPAs). O uso desses equipamentos no campo ainda não tem legislação específica. “Na prática, drones no trato de lavouras se enquadram em aviação agrícola. Por isso, o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) passou a trabalhar para que a nova ferramenta fosse abrangida pela legislação do setor”, explica o diretor-executivo do Sindag, Gabriel Colle.

O setor aguarda para setembro a publicação da Instrução Normativa (IN) dos Drones, que ficou em consulta pública por 60 dias no segundo semestre do ano passado. A versão mais recente foi apresentada em julho, durante o Congresso da Aviação Agrícola do Brasil, e está em análise na Consultoria Jurídica do Mapa. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir de um link de acesso na pagina do Sindag no Facebook.