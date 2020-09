Expointer Digital Máquinas Agrícolas teve 42 mil acessos

publicidade

A Expointer Digital Máquinas Agrícolas foi acessada por 42 mil visitantes de todo o Brasil e de mais 27 países no período de 29 de agosto a 6 de setembro. A abrangência foi considerada surpreendente pelo presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers), Claudio Bier. “Já esperávamos clientes do Uruguai, Argentina e Paraguai, mas o site recebeu visitantes de quase todas as partes do mundo”, comemorou o dirigente.

Para Bier, a proporção tomada pela exposição pode ser atribuída aos preços competitivos e, sobretudo, à qualidade e tecnologia das máquinas fabricadas no Estado, responsável por 62% da produção nacional. “A nossa máquina não perde para nenhuma outra produzida no mundo”, afirma. Bier adianta que o levantamento do volume de negócios feitos durante a feira será divulgado nas próximas semanas.

Mesmo que a plataforma de negócios on-line tenha saído do ar, o site expointerdigitalagro.com.br permanece até 4 de outubro, quando também se encerra a Expointer 2020 Digital. Nele estão informações e contatos das 23 empresas participantes, que podem continuar recebendo pedidos por outros meios nos próximos dias.

Bier revela que algumas indústrias superaram as vendas da Expointer presencial de 2019 e decidiram que estarão presentes no evento virtual em 2021, que será simultâneo à feira física no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. “Certamente outras também virão”, prevê. O portal recebeu acessos dos Estados Unidos, Uruguai, Argentina, Paraguai, Portugal, Reino Unido, Itália, China, Bolívia, Colômbia, Alemanha, França, Guatemala, Irlanda, Moçambique, Canadá, Dinamarca, Espanha, Finlândia, Indonésia, Israel, Índia, Japão, Líbano, Nepal, Peru e Turquia.