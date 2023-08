Ação dos cambistas segue nos portões da Expointer 2023

publicidade

Os cambistas flagrados no sábado oferecendo e comercializando ingressos para a Expointer nos portões dos estacionamentos do Parque Assis Brasil localizados na Av. Celina Kroeff, também atuam neste domingo. Porém, estão posicionados próximos à entrada principal da feira, na saída do Trensurb e em frente à BR-116. O preço de cada entrada segue R$ 20, como praticado na tarde de sábado, ou seja, R$ 4 a mais que o valor praticado na bilheteria oficial, de R$ 16 para pedestre.

As forças de segurança estão sendo acionadas para tentar coibir essa prática, sempre que necessário. Mas a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) ressalta que nenhum ingresso falso foi registrado na entrada do parque e orienta que os visitantes adquiram seus ingressos nas bilheterias oficiais, pela venda online no site da Ingresso Nacional ou nas estações de trem com as bilheterias móveis, devidamente identificadas.

