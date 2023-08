Trensurb ajusta estratégia operacional para transporte de visitantes da Expointer

publicidade

A Trensurb anunciou que terá esquema especial para a 46ª Expointer, que começa neste sábado, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A empresa deve adequar a oferta de serviços para atender à demanda maior nos finais de semana, além de adotar medidas para orientar o fluxo na estação Esteio, ao lado do parque. Também haverá reforço no efetivo de empregados e da segurança metroviária, além de plantões de equipes de manutenção. Cinco estações - Mercado, Rodoviária, Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo - terão promotores de vendas de ingressos, identificados com uma placa da Expointer e atendendo das 8h às 15h.

Os ingressos para a Expointer custam R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada). Crianças de até seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagam. Idosos com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência pagam meio ingresso. As formas de pagamento aceitas serão Pix e cartões de crédito ou débito. Também haverá totens de autoatendimento dentro do parque, em alguns portões de acesso, bilheterias físicas e venda on-line.

A Trensurb informa que, nos finais de semana de feira (26 e 27 de agosto, 2 e 3 de setembro), não será permitido o acesso de usuários com bicicletas durante todo o horário de operação. Nos dias de semana, o acesso com bicicletas será normal, com liberação nos horários de menor movimento (das 9h às 16h e das 19h às 23h20min).

A Ouvidoria da Trensurb terá plantão nos finais de semana de feira, das 7h às 19h, pelo telefone (51) 3363-8477 ou pelo telefone ponto a ponto, disponível em todas as estações, com ligação gratuita. Para casos de emergência ou uso indevido do metrô a qualquer horário do dia, o usuário deve entrar em contato pelo telefone (51) 3363-8026 ou enviar SMS para (51) 98463-9863, ambos disponíveis 24 horas por dia.

Os horários dos trens nos finais de semana de feira terão redução dos intervalos entre viagens para 12 minutos durante a maior parte da manhã, oito minutos desde o final da manhã até o início da noite e 12 minutos novamente durante parte da noite – normalmente, durante o dia, os intervalos são de 12 a 15 minutos nos sábados e de 20 minutos aos domingos.

Confira aqui os horários e intervalos nos finais de semana de Expointer.

