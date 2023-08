LS Tractor faz pré-lançamento de tratores que prometem mais força com menor consumo

publicidade

A LS Tractor está comemorando 10 anos de Expointer de olho na expansão da marca e apresentando dois novos tratores que prometem mais força e redução de consumo na faixa de potência de 80 e 90 cavalos (cv). Em um estande ampliado, com 1,2 mil metros quadrados e centralizado na área de máquinas agrícolas da Expointer, a fabricante sul-coreana está pré-lançando os tratores MT7.80F e MT7.90F. “Este é o segundo projeto desenvolvido dentro das necessidades específicas de aplicações para segmentos que têm restrição de tráfego, como cafeicultura, fruticultura e citrocultura”, explicou Astor Kilpp, gerente de marketing e vendas da LS.

Quando a sul-coreana LS Tractor chegou ao Brasil, inaugurando fábrica em Garuva (SC), seu portfólio contava com modelos 60 e 65 cavalos. Para suprir a lacuna de modelos com potências acima de 80cv, a empresa começou a desenvolver projetos em 2017, realizando trabalho de campo começou para buscar novos nichos de mercado. “Identificamos a necessidade de um trator compacto com potência entre 80 e 90 cavalos e entregamos isso para a nossa engenharia, que começou o projeto que agora está se traduzindo nesta série”, detalha.

O pré-lançamento é apenas uma amostra. “Estamos finalizando testes. Os modelos vão entrar em linha de produção em janeiro, vamos lançá-lo oficialmente na Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), em maio de 2024, também na versão com cabine”, salienta Kilpp. Os novos produtos são direcionados para culturas de café, laranja mais adensada em todo o Brasil - no Rio Grande do Sul, na região de Montenegro - e maçã, na serras gaúcha e catarinense. No caso da maçã, os novos tratores atendem à necessidade de mais potência para implementos de tratos culturais como atomizadores, que passam a ter tanque de arrasto de até 4 mil litros, pesados demais para tratores de 60cv.

No café, os modelos do portfóllio, de 50 a 65cv, atendiam até em torno de 70% das necessidades de mecanização da atividade. “Mas naquela aplicação de colheita e recolhimento, onde os implementos se tornaram mais pesados, precisando de maior potência, estávamos de fora, e os projetos novos resolvem isso”, afirma o gerente. Para fazer frente à concorrência e ganhar mercado, os tratores contam com nova transmissão, com 20 velocidades à frente e 20 à ré, e motor de quatro cilindros, projetado e construído pela Perkins. “Esse motor entrega 16% a mais de torque, pois trator precisa de força. Alguns modelos da concorrência têm 90cv de potência, mas menos torque do que o nosso de 80cv”, compara. Além de torque, o sistema da tomada de força, onde é acoplado o implemento, promete entregar 19% a mais de potência. “Com mais torque e potência na tomada de força, tenho condições de reduzir o consumo de 20 a 25% em relação aos modelos do mercado”, destaca.

O segredo está em um melhor equilíbrio de funcionamento. Conforme Kilpp, o motor de quatro cilindros com uma nova transmissão usa modernas soluções de materiais, para assentamento de engrenagens, novas tecnologias com menos atrito e aquecimento, para melhorar a eficiência e elevar essa potência entregue na tomada de força com menor índice de perda possível. “Chega a ser absurdo, mas tenho 80cv de força no motor e 76cv na tomada de força, enquanto que os concorrentes têm praticamente 10cv a menos”.

A expansão brasileira da LS Tractor começou depois da Expointer de 2022. “Vamos terminar 2023 com cobertura nacional, com até 40 parceiros concessionário e, no mínimo, 120 pontos de venda”, finaliza. “A tecnologia é sul-coreana, mas já estamos colocando nosso coração brasileiro nesses projetos.” A mais nova loja da marca no RS foi inaugurada em agosto, em Tuparendi, na região de Santa Rosa.

