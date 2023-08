Expointer: inscrição de búfalos supera expectativas de associação

publicidade

A inscrição de 60 animais para a Expointer 2023 superou a meta de inscritos da Associação Gaúcha de Criadores de Búfalos (Ascribu). A participação na feira terá uma programação especial em comemoração aos 45 anos da associação.

Os julgamentos da espécie estão marcados para o dia 30 de agosto, às 15h, na Pista Central. Já a partir das 18h, em comemoração aos seus 45 anos, será assada uma carcaça de búfalo dentro do espaço do Paleta Atlântida Experience. No dia 31, a espécie estará presente no espaço da Emater e ocorrerá um debate sobre bubalinocultura. O debate acontece a partir das 9h30min, no auditório da Federacite. Ao meio-dia, será a vez da 3ª Mostra Brasileira de Queijos de Búfalas que poderá ser conferida, este ano, no corredor dos búfalos, no pavilhão do gado de corte. E o tradicional leilão de búfalos acontecerá às 19h, na Pista A.

Quanto ao espaço gastronômico localizado no boulevard, a presidente da associação, Desireé Möller conta que foi revitalizado e se chamará Casa do Búfalo. “A gente vai servir hambúrguer, pancho, espetinho, pastel de carne e queijo, tudo de búfalo, além de burrata e a la minuta”, destaca a gestora.

