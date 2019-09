Apesar de ser vitrine do agronegócio, artistas aproveitam Expointer para ganhar público

publicidade

Quem caminhou pelos corredores da Expointer, em Esteio, ao longo da semana, com certeza deve ter se deparado com uma dupla de palhaços, vestidos com roupas coloridas, rostos caricatos e usando calçados enormes, visivelmente maior que o pé.

Os visitantes que cruzam pela rota dos palhaços Kekéu e Biscoito não são poupados e imediatamente se transformam em alvo de piadas e chacotas, roubando gargalhadas de quem está por perto. “Nosso foco é sintonizar e interagir com o público, especialmente com as crianças. Não escolhemos faixa etária, pois o que queremos é levar alegria às pessoas”, disse o autônomo Marchelmo Gimenez, 40 anos, mais conhecido na feira como Kekéu.

Ao manipular balões, transformando-os em formas diversas, Kekéu e Biscoito chamam atenção da criançada com a finalidade de, então, comercializar o que eles chamam de “flor mágica”, uma espécie de origami feito de papel colorido que mais se parece com papel crepom.

A venda das flores, ao preço de R$ 10, é revertido para a compra dos balões. E, assim, seguem levando alegria para os corredores e estandes da feira. “Trabalhamos com a comicidade e temos sintonia entre nós”, disse Lizandro Souto, 47 anos, o Biscoito.

Kekéu, que mora em Uruguaiana, e Biscoito, residente em Santa Maria, trabalham neste ramo há mais de 20 anos.

Foto: Fernanda Bassôa / Especial / CP