Associação Sulina de Criadores de Búfalos completa 45 anos com eventos de divulgação na Expointer

A Associação Sulina de Criadores de Búfalos (Ascribu) foi fundada em 1978 com a intenção de unir os produtores e também para ampliar a divulgação do manejo e dos produtos derivados do animal. No ano que completa 45 anos, a associação realiza na 46ª Expointer, em Esteio, uma série de ações para chamar a atenção do Búfalo.

“Abrimos, nesta edição, em Esteio, a Casa do Búfalo, que é um restaurante com queijos, carnes, burrata, pastéis e tudo de búfalo para mostrar para o público, não só o animal, mas como os produtos dele podem ser consumidos na mesa de toda a população. E desmistificar que esse animal, que parece tão agressivo, mas que, na verdade, com um bom manejo, é um animal extremamente dócil”, revelou a presidente da Ascribu, Desireé Möller.

Depois de levar 16 animais para o Parque de Exposições Assis Brasil, em 2022, os produtores levaram para Esteio, neste ano, 45 búfalos. “Quatro animais estão no espaço da Emater para divulgar a cultura gaúcha do bubalino”, destacou.

No Rio Grande do Sul, cerca de 600 produtores administram um rebanho de mais de 50 mil animais. Porém, apenas nove estão expondo na Expointer. O mercado do queijo de búfalo está estabelecido e os interessados encontram o produto na maioria dos supermercados. Já a carne vem em expansão, principalmente, pelas vantagens em relação aos bovinos.

“A carne do búfalo tem 55 menos calorias, 40% menos colesterol, 12 vezes menos gordura, quando comparada à carne bovina. Inclusive, é uma carne mais magra do que a carne de frango, com 10% mais vitaminas e minerais. A grande vantagem do búfalo é que ele é um animal praticamente isento ao carrapato. Então, o poder residual dos carrapaticidas, nós não temos. Ele exige muita pouca medicação, ou nada”, ressalta Desireé.

Outra vantagem da carne do búfalo, segundo a presidente da Ascribu, é que o abate do animal ocorre entre o mês 18 e 20, com 440 quilos, “pois são animais muito precoces e isso faz uma grande diferença na maciez da carne. No leite, nós temos menos calorias e tem a vitamina A prontamente disponível. E é um leite com o dobro do rendimento quando comparado ao leite da vaca. Você precisa de 5 litros para fazer 1 kg de queijo. Já a da vaca você precisa de 10 litros para produzir esse mesmo quilo”, afirma.

Cada carcaça alimenta mais de mil pessoas e quatro delas foram assadas até agora em 2023: uma em São Borja, uma em Passo do Sobrado, uma em Livramento e uma na Expochurrasco, em Porto Alegre. A quinta será assada na Expointer, na quarta-feira, no Paleta Atlântida.

“O mais importante é desmistificar que o búfalo é um animal agressivo, quando bem manejado. Ele é um animal extremamente dócil e de fácil manejo. É um manejo calmo, sem cachorro e sem grito. Ele também é um animal muito longevo. Além de ser precoce e as búfalas ficam parindo ao longo de 20 anos. Então, economicamente falando, isso é muito interessante do ponto de vista de não ter renovar o rebanho a cada três ou quatro anos, como acontece com os bovinos”, concluiu.

Interessados em provar a carne de búfalo podem adquirir o produto na Casa do Búfalo, na Expointer, ou nos locais de venda que são informado pela associação através de mensagens diretas ao perfil da Ascribu no Instagram (@bufalo_ascribu).

