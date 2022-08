Atividades da Expointer aproximam crianças da produção leiteira

publicidade

Genoveva é uma vaca que perdeu seu dono e quer trazer o único herdeiro da fazenda leiteira em que mora para tomar as rédeas da produção. Porém, ela precisa enfrentar o advogado do falecido Sr. Milk, que quer tomar a fazenda para si e só a deixará para o herdeiro se ele conseguir, em um mês, fazer uma produção excepcional de leite. Essa é a história de "Na Fazenda Doce de Leite", peça teatral promovida pelo Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados (Sindilat) na 45ª Expointer, com o objetivo de apresentar o processo de produção de leite para crianças.

"O objetivo principal da peça é trazer, de maneira real, como é o processo de produção do leite, para que aquelas crianças que tem o leite em casa saibam da onde ele vem, que por traz tem uma família que trabalha e tem uma indústria que se dedica muito para que aquele alimento chegue com qualidade para ele", diz Jéssica Aguirres, responsável pelo projeto. "Trouxemos toda uma estratégia voltada para isso: a estratégia Disney, de trazer vilões, de trazer mocinhos, de trazer uma reviravolta para a história, e isso acaba penetrando muito no expectador", complementa. E deu certo: mesmo antes das excursões de escolas para a Expointer, que ocorrem nesta segunda e terça-feira, o auditório esteve lotado durante a apresentação da peça nos dois primeiros dias de evento.

Depois da apresentação, é hora de conhecer pessoalmente e alimentar a Genovinha, filha da vaca Genoveva, e outras terneiras. "Eu gosto muito de olhar os animais aqui, porque são muito lindos", diz Ana Laura Soares, de 6 anos, que acompanhou atentamente a peça e alimentou as terneiras. Já Caio Vargas, de 5 anos, descreve o que aprendeu sobre a produção leiteira: "é assim, a gente tira o leite da vaquinha, vai para fábrica e depois para o supermercado".

O espaço onde ocorre esse contato direto com os animais é o Recanto das Terneiras, onde ficam as filhotes de quatro raças, a jersey, a gir, a girolando e a holandesa, todas leiteiras. "Então eles tem um contato mais próximo com o animal, coisa que o público urbanizado não tem tanto", diz o analista administrativo da Universidade Federal de Passo Fundo Felipe Pierezãn. A universidade está trabalhando em parceria com o Sindilat nas atividades de conscientização.

A peça

Os organizadores de "Na Fazenda Doce de Leite" esperam receber 4 mil crianças nas 24 sessões programadas para a 45ª Expointer. Durante a semana, a peça com duração de 30 minutos é apresentada às 8h30, 10h, 14h e 15h30 na Casa da Indústria de Laticínios, no Parque de Exposições Assis Brasil. No sábado ela vai ser apresentada às 10h e às 15h e, no domingo, apenas às 10h.