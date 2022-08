Banrisul oferece acesso às ofertas de crédito em tempo real na Expointer

publicidade

O produtor rural que for ao Parque Assis Brasil sem crédito pré-aprovado para aquisição de máquinas, implementos agrícolas e equipamentos (energia solar, irrigação e biodigestores) conta com acesso direto às condições de financiamento oferecidas pelo Banrisul no espaço das revendas e das indústrias do setor. Segundo o presidente do banco, Cláudio Coutinho, as informações podem ser acessadas via um QR Code, disponibilizado nas empresas que expõe produtos nesta Expointer.

O dirigente visitou a casa do Correio do Povo, na feira neste domingo, acompanhado do vice-presidente, Irani Santana, e de executivos da instituição, em encontro com o diretor-presidente do Jornal Correio do Povo, Sidney Costa. "Estamos fazendo o maior investimento da nossa série histórica na Expointer, divulgando nossa nova logomarca e marcando presença a semana toda", destacou. Coutinho também lembrou que o banco disponibiliza R$ 7 bilhões para crédito à safra 2022/2023. "Apesar de ter feito essa previsão bem arrojada, acreditamos que vamos superar os negócios este ano, e a Expointer é importante para cravarmos crescimento grande", concluiu.