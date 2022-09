Cães de pastoreio encantam crianças neste sábado na Expointer

publicidade

Duas raças de cães de pastoreio, a Border Collie e a ovelheiro-gaúcho, estão presentes no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, neste sábado, penúltimo dia da 45ª Expointer, realizando provas distintas. No caso da primeira, há demonstrações de condução de ovelhas e gado, e a segunda promove julgamento baseado na morfologia do animal. As atividades chamam a atenção de famílias, especialmente devido à docilidade destes animais, sensíveis ao carinho de crianças e os demais espectadores.

O sol e a temperatura amena contribuem para que haja grande participação do público que assiste às provas na pista central. O agricultor Luis Leal havia chegado há pouco à feira vindo do município de São Gabriel, e foi observar os exemplares de Border Collie com o neto, Arthur, 3 anos. O menino estava encantado. “Está muito bom, gostamos bastante. É possível ver como eles são bastante obedientes”, disse Luis. Tanto uma como outra raça são consideradas dóceis, habilidosas, inteligentes e com sentidos aguçados na atividade do pastoreio.

