Cabanha de São Martinho da Serra tem 16 vezes o melhor ovino Suffolk da Expointer

Repetindo o que já foi visto em julgamento de outras raças de ovinos na Expointer Digital, o mesmo criador conquistou o Grande Campeão e a Grande Campeã no julgamento da Suffolk, ocorrido na tarde desta terça-feira na pista central do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Com o borrego Fazenda Descanso 933 (tatuagem 933, box 0121) e a fêmea 980 (tatuagem 980, box 112), a propriedade de São Martinho da Serra apresentou os melhores exemplares da raça nesta edição.

O 933, com 13 meses de idade, já pesa 119 quilos. A Grande Campeã tem 113 quilos e 25 meses. O proprietário da cabanha e diretor técnico da associação de criadores da raça, João Augusto Botelho já tem 16 campeonatos desde que começou a participar da Expointer, no ano de 2004. “É um animal muito carniceiro e bem caracterizado racialmente, pigmentação preta brilhosa, um animal muito bom de osso, para aguentar o peso que tem. É uma raça para produção de carne”, destaca Botelho, descrevendo as propriedade do Grande Campeão, que estão em conformidade com o padrão da raça.