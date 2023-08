Cabanha Tarumã conquista a Grande Campeã da raça Charolês na Expointer

publicidade

A grande campeã fêmea da raça Charolês, da 46ª Expointer, foi a vaca Taruma Jhbd Te Gena (box 1154), da Cabanha Tarumã, de Camaquã. A proprietária do animal com a tatuagem 2017TE, Júlia Helena Berta Dorneles, comemorou muito a conquista com os filhos e o marido.

“É uma emoção enorme, pois é um trabalho feito em conjunto com os nossos funcionários e com a família toda. Três filhos, marido, enfim, é um trabalho muito bonito. Essa vaca tinha despontado no ano passado e, realmente, aguardávamos que ela tivesse sucesso esse ano, como ocorreu”, revelou a proprietária.

