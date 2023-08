Cabanhas Boeck e Camboatã destacam-se nos grandes campeonatos Devon

publicidade

Teve dobradinha da Cabanha Boeck, de Everton Oliveira Boeck, de Encruzilhada do Sul, no julgamento de machos de argola da raça Devon, nesta quarta-feira (30/8), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). O touro do box 1202, tatuagem 6444, é o Grande Campeão da raça Devon de argola na Expointer 2023. O título de Reservado Grande Campeão ficou com reprodutor do box 1205, tatuagem 2542. “Tudo isso é fruto de muito trabalho e de boas parcerias, no caso dos dois machos, com a Cabanha saudade, de São Gabriel(RS). Somos uma cabanha com cinco anos de idade e quatro de Expointer. É um estímulo pra continuarmos firmes na raça”, comemora Boeck. O criador conta que Belo, o Grande Campeão de 1060 kg , já havia sido premiado com o Reservado Grande Campão na Expointer do ano passado.

O terceiro lugar ficou para o exemplar do box 1207, tatuagem TE969, da Camboatã Agropecuária, de Marcos Pandolfi, de Camaquã (RS).

No campeonato das fêmeas, a vaca Camboatã 896 Orion 567 C 436, box 1183, tatuagem 896, da Camboatã Agropecuária, do criador Marcos Pandolfi, de Camaquã (RS) levou o título de Grande Campeã. “Ela é filha de uma fêmea premiada com o Difusão Genética em 2022 e de um touro de linhagem de grandes campeões. É uma genética muito carniceira e de excelente volume de carne, que é o que se espera das raças britânicas, especialmente a Devon. A Camboatã produz e investe nesse tipo de animal”, comemora Pandolfi, que conquista a premiação pela quarta vez. A Cabanha Boeck, de Encruzilhada do Sul, fez dobradinha novamente, ficando com os títulos de Reservada Grande Campeã, pela fêmea do box 1161, tatuagem 7257, e de terceiro lugar pelo exemplar do box 1172, tatuagem 6895.