Calendário do Gado Franqueiro 2020 é lançado na Expointer

O Calendário do Gado Franqueiro 2020 foi lançado nesta quinta durante reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, na Casa da Assembleia, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A publicação foi criada pela Associação Brasileira de Criadores de Bovinos Franqueiros (ABCBF), com o objetivo de auxiliar na preservação do animal que é símbolo do Rio Grande do Sul e conhecido como patrimônio cultural e genético, através da Lei 14.102/23012.

“O gado Franqueiro está concentrado na região Sul do Brasil, mais especificamente nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul”, revelou o presidente da ABCBF, Sebastião Oliveira, acrescentando que o bovino está presente em aproximadamente 15 propriedades brasileiras, com cerca de mil animais, dos quais 250 em solo gaúcho. Segundo ele, existem dois tipos de Franqueiro: o Borrachudo e o Jaguanés.