Concurso leiteiro do gado Holandês conta com 18 vacas inscritas

O concurso leiteiro do gado Holandês, organizado pela Associação dos Criadores de Gado Holandês do RS (Gadolando), teve início hoje, na Expointer, com 18 vacas inscritas, sendo 14 adultas e quatro jovens.

Os animais passam por cinco ordenhas, feitas com intervalos de 8 horas entre si. As duas maiores ordenhas são subtraídas e as restantes são somadas, para que se chegue ao resultado final de cada vaca. E esses resultados prometem. “As expectativas são boas, espera-se que a produção seja de em torno de 80 litros por animal, considerando-se que o concurso é realista, apenas em gesta oral”, diz Marcos Tang, presidente da Gadolando. Tang afirma que o "antidoping” é rígido, tanto para manter a qualidade do leite, quanto pelo bem-estar do animal.

O anúncio dos vencedores e o tradicional banho de leite acontecem nesta terça-feira, às 16h.

*Estagiária sob supervisão de Danton Júnior