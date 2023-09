Confira a programação da Expointer 2023 deste domingo

Ainda dá tempo para se programar e ir até Esteio para visitar a, no Parque de Exposições Assis Brasil. Hoje, 3 de setembro, é último dia da Expointer. A lista de atrações é intensa: shows, palestras, oficinas, degustações e a tradicional exposição de animais. A feira começa às 8h e vai até as 20h30. Os ingressos custam R$ 16,00 para a inteira e R$ 8,00 para a meia (para estudantes, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência), podendo ser adquiridos na bilheteria do parque ou no. Crianças de até 6 anos não pagam. Amanhã, domingo, 3 de setembro, será o último dia do evento. O estacionamento custa R$ 40,00, mas não inclui o ingresso do motorista e nem dos passageiros do veículo.