Controle e captura de Javali é tema de debate

Um debate sobre a invasão de Javalis no Rio Grande do Sul, técnicas de captura, controle e mitigação foram abordados durante a palestra promovida neste domingo pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, que aconteceu no Auditório da Administração do Parque. O veterinário La Hire Mendina, que coordenou a apresentação, disse que é extremamente necessário o controle deste animal, considerado exótico, tendo em vista os sérios e variados impactos ambientais que pode acarretar. “É preciso atenção das autoridades, muito trabalho e conscientização da opinião pública. Os impactos não acontecem somente na esfera ambiental, há reflexos também no setor financeiro e social”, disse Mendina.