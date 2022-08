Espaço de tecnologia faz estreia na Expointer

publicidade

O primeiro dia da 45ª Expointer marcou a estreia do RS Innovation Agro, projeto da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), em parceria com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado (SICT). A proposta é aproximar startups que desenvolvem produtos e serviços para o agronegócio – são 74 participantes – de potenciais investidores, contribuindo para divulgar tecnologias inovadoras.

Implantado na sede da Febrac no Parque de Exposições Assis Brasil, o espaço conta com a presença de parques científicos de universidades e hubs de inovação do Estado. A cerimônia de abertura oficial será realizada na segunda-feira (dia 29), às 10h. A partir deste dia, o local abrigará uma intensa programação diária de debates, que reunirão cerca de 100 palestrantes, de acordo com os organizadores. A agenda completa pode ser conferida no site.

