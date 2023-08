Expointer 2023 terá 3,4 mil animais para participação em concursos, 32% a menos que no ano passado

publicidade

Um total de 3.480 animais de argola – que vão a julgamento – participará da 46ª Expointer, em Esteio, de 26 de agosto a 3 de setembro. O número representa uma redução de cerca de 32% na comparação com a edição do ano passado, que teve 5.093 exemplares. Desta vez, são 89 raças inscritas, frente a 137 do evento anterior. Para os rústicos, as inscrições vão até 10 de agosto. A mostra ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil.

Seguindo a tendência verificada nos últimos anos, os ovinos aumentaram sua presença em quase 10%, com 980 animais inscritos de 15 raças, informou a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). Entre estas, a Merino Australiano Naturalmente Colorido fará sua estreia no evento, com um exemplar. Os caprinos também terão uma novidade nas pistas, com dois exemplares da raça Savana, originária da África e voltada à produção de carnes.

O evento também marcará o retorno de uma raça de asininos, após 34 anos sem passar pelo Parque de Exposições Assis Brasil: o jumento Pega, com dez inscritos. Segundo o comissário-geral da Expointer, Pablo Charão, a última participação desses animais havia sido na edição de 1989. “Desta vez, não haverá julgamento, apenas apresentação da raça na pista. A intenção dos expositores é estimular a participação, para que futuramente haja julgamento”, explicou Charão, em nota.

Para marcar seus 45 anos, a Associação Sulina de Criadores de Búfalos (Ascribu) decidiu transformar a Expointer em um grande palco de celebrações. A inscrição de bubalinos para esta edição teve 60 exemplares, a maior participação em 20 anos. “Desde 2004, a Expointer não contava com mais de 50 exemplares de bubalinos, naquele ano foram 51 inscritos”, disse Charão. O número de bovinos de leite inscritos, por sua vez, caiu de 403 para 317, e o de bovinos de leite, de 655 pra 617, da edição passada para a atual.

Com as restrições impostas pelo estado de emergência zoossanitária em razão da influenza aviária, neste ano não haverá participação de aves e pássaros, o que resultou em uma redução já esperada no total de inscrições, em comparação com 45a Expointer. “Analisando as inscrições de 2022 e 2023, se desconsiderarmos aves e pássaros, observamos que o número de inscritos se manteve estável”, avaliou Charão.

Confira os inscritos por categoria:

Ovinos: 980

Bovinos de corte: 617

Bovinos de leite: 317

Bovinos mistos: 154

Zebuínos: 106

Bubalinos: 60

Equídeos: 819

Caprinos: 115

Pequenos animais: 312

