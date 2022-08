Expointer atrai multidão no primeiro dia

publicidade

Desde o começo da manhã, o movimento na bilheteria e o fluxo de carros já era intenso. Por volta do meio-dia, o volume de pessoas aumentou muito nos acessos de entrada de pedestres e de veículos. O sábado de sol e clima agradável foi um atrativo para as pessoas visitarem a feira, que é multissetorial e uma das mais proeminentes do agronegócio.

O secretário adjunto de Agricultura do RS e presidente da Expointer, Rodrigo Rizzo, disse que a expectativa para o primeiro dia é de 80 mil visitantes. Essa é a mesma percepção do prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal. "Esteio tem 80 mil pessoas, ou seja, é uma Esteio dentro do primeiro dia de Expointer", projeta.

A organização do público estima que 600 mil visitantes irão comparecer durante os nove dias de feira já que nos dois últimos dois anos, o evento ocorreu com restrições impostas pela pandemia da Covid-19. A Expointer começou hoje e vai até 4 de setembro.

