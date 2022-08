Expointer de 2022 espera 600 mil visitantes a partir de 27 de agosto

publicidade

Em cerimônia festiva, no espaço Multiverso Experience do Cais Embarcadero, em Porto Alegre, o governo do Estado lançou nesta segunda-feira a 45ª Edição da Expointer. Definida como da "resiliência, da retomada e do abraço", a feira acontece de 27 de agosto a 4 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. As expectativas apresentadas pelo governo são ambiciosas e baseadas naquilo que se acredita ser o desejo dos gaúchos de ter de volta presencialmente sua maior feira agropecuária, feita de forma digital em 2020 e com limitação de público em 2021. São esperadas no parque, segundo o secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes, 600 mil pessoas nos nove dias de exposição, cerca de 200 mil a mais que em 2019, quando as catracas do Parque de Exposições Assis Brasil contabilizaram 415 mil visitantes.

O otimismo não para por aí. Conforme Lopes, a estimativa de faturamento com a venda de máquinas é de R$ 4 bilhões, pelo menos R$ 1,5 bilhão a mais que a receita de 2019, última feira plena antes da pandemia de Covid-19. A esta receita deve se somar às comercializações de animais (outro recorde dos últimos anos, totalizando mais de 6,3 mil exemplares inscritos) e ao obtido pela Feira de Agricultura Familiar, que também aumentou o número de participantes para 337 empreendimentos, entre agroindústrias, floristas e artesanato. "Estamos preparados para uma Expointer histórica", antecipou Domingos Lopes, afirmando que o foco da edição terá como pilar a sustentabilidade, no que tem de ações setor, de inovação e tecnologia.

A subsecretária do Parque, Elizabeth Cirne Lima, garantiu no encontro que trabalha em todos os detalhes para que o evento transcorra dentro do esperado. Elizabeth fez suspense sobre a programação que o visitante encontrará no parque, inclusive no que diz respeito aos 45 anos de realização da Expointer em Esteio. "A programação é uma surpresa que será revelada no sábado, dia 27", disse. Segundo ele, a venda de ingressos on-line para a exposição deve começar nesta terça-feira, quando será disponibilizado o link pela empresa vendedora. Os ingressos neste ano terão o preço máximo de R$16,00, com direito à meia entrada para estudantes, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência. Crianças de até 6 anos têm gratuidade.

Ainda não está confirmada a presença do presidente Jair Bolsonaro na Expointer, adiantou o governador Ranolfo Vieira Júnior, que despachará com seu gabinete de sábado, 27 de agosto, até domingo, 4 de novembro, na casa do governo do Estado no parque. Ranolfo afirmou, entretanto, que como é tradição em ano eleitoral, todos os candidatos ao Piratini devem passar pela feira neste ano.

