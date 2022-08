Expointer ganha espaço dedicado à inovação

publicidade

Espaço nobre para a exibição de avanços tecnológicos das indústrias ligadas ao campo, a Expointer se consolidou ao longo de décadas como uma vitrine da modernidade. Uma das novidades da feira deste ano, que ocorre de sábado a 4 de setembro, é o projeto RS Innovation Agro, liderado pela Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), com o apoio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado (SICT). O espaço funcionará durante todo o período da 45a Expointer, na sede da Febrac no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com a proposta de proporcionar um grande hub para o compartilhamento de ideias e a divulgação de soluções inovadoras aplicadas ao agronegócio.

O vice-presidente da Febrac, Eduardo Borges de Assis, explica que o projeto atende à necessidade de um ambiente dedicado exclusivamente à inovação. Fortemente identificado com o tema, o pecuarista protagonizou uma iniciativa pioneira na edição da Expointer de 1999. Na ocasião, recorda, instalou um computador conectado à internet no pavilhão dos bovinos, para divulgar a raça Simental e o trabalho desenvolvido em sua propriedade, em São Francisco de Paula. “A tecnologia é uma coisa muito dinâmica, às vezes avança muito mais rápido do que os produtores podem entender. A ideia da mostra é levar de forma facilitada ao produtor essas tecnologias que as empresas disponibilizam e também estimular as startups”, destaca Assis.

Em sua estreia no parque de esteio, o RS Innovation Agro terá a participação de 74 startups, que mostrarão produtos e serviços, e de cerca de 100 palestrantes para debates e painéis, além de expositores, empresas e entidades parceiras. Outro destaque no espaço será a presença de parques científicos e hubs de inovação do Estado, entre os quais a Criatec, Incubadora de Empresas de Inovação Tecnológica da Unijuí; o IPF Parque, da Universidade de Passo Fundo, e o Instituto Aliança, de Passo Fundo; o Tecnovates, da Univates (Lajeado); o Parque Tecnológico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); o Tecnosinos, da Unisinos (São Leopoldo); o TecnoUCS, da Universidade de Caxias do Sul (UCS); o Zenit, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e o Instituto Caldeira, de Porto Alegre.

A cerimônia de abertura do RS Innovation Agro Stage será realizada na segunda-feira (dia 29), às 10h. Ao longo de todo o evento, a programação diária incluirá “pitches” (apresentações breves de um negócio, com o objetivo de atrair investidores) das startups participantes. O ciclo de debates começa na segunda, com discussões sobre políticas públicas de fomento ao agronegócio no Brasil, o agro nos ecossistemas de inovação do Rio Grande do Sul e a contribuição das agritechs para a inovação no setor, além de um painel de casos de sucesso da unidade da Embrapii na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a InovaAgro. Na terça-feira (30), haverá apresentação de casos de sucesso de transferência de tecnologia no agronegócio e palestras sobre fomento para o agronegócio, inovação na fruticultura, estâncias gaúchas (integração bioma-pecuária), agroturismo no Estado e impacto de eventos como o South Summit para empresas e startups.

Na quarta (31), serão discutidos temas como o Granpal Innovation Agrotec, agronegócio sustentável e de baixo carbono e crédito para a inovação no âmbito do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Outros destaques da programação serão a reunião do Conselho Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia e a entrega do Selo da Carne Premium Gaúcha. Para a quinta (1o de setembro), o evento prevê debates sobre o papel da RIAGRO e o Warm-Up South Summit 2023, além do lançamento do edital Inova Agro SICT/Fapergs. O evento se encerra na sexta, com uma oficina sobre o Guia dos Azeites Brasileiros, entre outras atividades.