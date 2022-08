Expointer: Visitantes enfrentam fila para entrada no Parque de Exposições Assis Brasil

publicidade

Para os interessados em visitar a 45ª Expointer, o primeiro dia da feira começou com espera para a entrada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. No início da manhã deste sábado, havia fila na bilheteria física do parque e no portão de acesso, apesar da possibilidade de compra antecipada de ingressos pela internet. Visitantes reclamavam de falhas no funcionamento das catracas eletrônicas.

A estudante Ana Laura Adams, que cursa o oitavo semestre de veterinária na Feevale, e o pai, Davi Adams, vieram cedo de Novo Hamburgo e haviam se programado para aproveitar a exposição desde a abertura, mas só conseguiram ingressar no evento às 8h20min. Segundo Adams, que costuma visitar a Expointer todos os anos, houve demora na bilheteria para efetivar o pagamento dos ingressos e, depois, no ponto de entrada, onde longas filas se formaram nas três catracas eletrônicas de acesso ao parque. “No ano passado, foi uma beleza. (Agora), uma quantidade de gente parada aqui, a cancela não funciona”, relatou Adams, que, apesar do contratempo, planejava retornar à feira em outro dia da próxima semana.

Longas filas marcam o início da 45ª Expointer. No trânsito, motoristas enfrentam congestionamento para acessar o Parque Estadual Assis Brasil.



Até o final da Expointer, no dia 4 de setembro, os organizadores esperam receber mais de 600 mil visitantes. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site. O valor é de R$ 16 para pedestre, com meia-entrada para pessoas acima de 60 anos, estudantes e pessoas com deficiência. Crianças de até seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagam ingresso. O estacionamento de veículos custa R$ 40 (não incluindo a entrada do motorista nem dos demais passageiros).

