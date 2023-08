Fazenda Mãe Rainha repete 2022 e comemora três prêmios na Expointer

publicidade

A Fazenda Mãe Rainha, de Lages, em Santa Catarina, repetiu o feito de 2022 e conquistou três prêmios nesta segunda-feira, na 46ª edição da Expointer, em Esteio. O macho Da Mãe Rainha Z 411 United Cocoa Te (box 1215) conquistou o segundo título consecutivo de Grande Campeão da raça Hereford, na 46ª edição da Expointer, em Esteio. O animal da tatuagem TEZ411 é conhecido como Tormento pelo proprietário Edson Colombo, que não conseguiu conter a felicidade pelo título.

“Trabalhamos tanto e é muito disputado. Só que está aqui sabe as dificuldades. Às vezes, dá e em outras não dá, mas, neste ano, conseguimos com muita sorte. Não tenho palavras para expressar o tamanho da alegria. Só queria agradecer a equipe da Fazenda Mãe Rainha para conquistarmos esses resultados”, revelou colombo.

Além do Grande Campeão macho, a Fazenda Mãe Rainha, conquistou também a competição entre as fêmeas Hereford, com Mae Rainha Thor Cardenal (box 1218 e tatuagem A437); e entre as fêmeas Polled Hereford, com Mae Rainha Thor Grosso Te (box 1261 e tatuagem 314).

Em 2022, ele também havia conquistado o Grande Prêmio Hereford entre os machos, além de duas outras premiações, a Grande Campeã da raça Hereford e Polled Hereford.

“É um trabalho de 365 dias para apresentarmos os animais em uma semana aqui em Esteio na Expointer. Principalmente, mostrar a qualidade genética do gado brasileiro. Fazer gado que tenha carne de qualidade, como são as raças britânicas Hereford. Então, é um orgulho muito grande. É um trabalho, mas vale a pena, pois temos a responsabilidade social de produzir alimentos e tocar o Brasil para a frente”, concluiu.

Veja Também